Укртранснафта: в Украине завершили вытеснение "грязной" российской нефти

"18 января 2020 года АО "Укртранснафта" завершило вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений с украинского участка нефтепровода" Дружба "в словацко-украинской границы, а 21 января - в пункт сдачи нефти" Будковце "(Словакия)", - указали в компании.

Во время вытеснения российской нефти с повышенным содержанием хлоридов, как указано, Укртранснафта ежедневно вместе с международной Сюрвейерские компании SGS проверяла качество нефти, поступающей из России, и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненного сырья.

При этом с момента попадания к нефтепроводу "Дружба" некачественной российской нефти, как отмечается, Укртранснафта полностью реализовала функцию взаимодействия с белорусской, словацкой и венгерской сторонами и в автоматическом режиме получает информацию с узлов учета нефти и ее параметрах качества.

"На протяжении всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода "Дружба" ПАО "Транснефть" резервировало производственные мощности Укртранснафты и уплатило обществу за предоставление этой услуги с мая 2019-го по январь 2020 года 4 336,2 тыс. евро компенсации", - добавили в компании.

Напомним, в результате попадания хлороганичних соединений в нефтепровод "Дружба" российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, куда транспортирует нефть Укртранснафта. В связи с этим компания вынужденно останавливала транзит с 25 апреля по 11 мая 2019-го и с 17 до 21 мая 2019 года.