Україна отримала від РФ 3,5 млн євро компенсації за неякісну нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. За п'ять місяців АТ "Укртранснафта" отримала від російського ПАТ "Транснефть" 3,5 млн євро за потрапляння неякісної нафти до українського нафтопроводу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АТ у Facebook.
"З травня по вересень АТ "Укртранснафта" отримало 3,5 млн євро від ПАТ "Транснефть" за резервування потужностей нафтотранспортної системи у зв’язку з потраплянням до української ділянки нафтопроводу "Дружба" нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук", - йдеться у повідомленні.
Проте, у пресслужбі повідомили, що цієї суми недостатньо, оскільки "Транснефть" продовжує резервувати потужності "Укртранснафти".
"Розмір платежів визначається в рамках діючих договірних відносин і залежить від залишку обсягів неякісної російської нафти в нафтотранспортній системі України станом на перше число кожного місяця, під які російська нафтотранспортна компанія резервує потужності "Укртранснафти", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 25 квітня 2019 року "Укртранснафта" вимушено призупинила роботу української ділянки нафтопроводу “Дружба” через відмову прийому російської сировини із підвищеним вмістом хлорорганіки на приймально-здавальній дільниці “Будковце” (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти “Фенешлітке” (Угорщина). Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу "Укртранснафті" вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину.