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Украина получила от РФ 3,5 млн евро компенсации за некачественную нефть

Украина получила от РФ 3,5 млн евро компенсации за некачественную нефть

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. За пять месяцев АО "Укртранснафта" получила от российского ПАО "Транснефть" 3,5 млн евро за попадание некачественной нефти в украинский нефтепровод. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АО в Facebook.

"С мая по сентябрь АО "Укртранснафта" получило 3,5 млн евро от ОАО "Транснефть" за резервирование мощностей нефтетранспортной системы в связи с попаданием в украинский участок нефтепровода "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений", - говорится в сообщении.

Однако, в пресс-службе сообщили, что этой суммы недостаточно, поскольку "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснафты".

"Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в нефтетранспортной системе Украины по состоянию на первое число каждого месяца, в которые российская нефтетранспортная компания резервирует мощности "Укртранснафты", - отмечается в сообщении.

Напомним, 25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке нефти "Фенешлитке" (Венгрия). Возобновить транзит российской нефти в страны Евросоюза "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье.

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