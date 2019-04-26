У Росії вирішили провести додаткові аналізи якості своєї нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російське ПАТ "Транснефть", яке надає послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами РФ, а також за межі Росії, у порту Усть-Луги на північному заході Росії проводить додаткові аналізи на якість нафти, у тому числі на вміст хлорорганічних сполук. Про це повідомив офіційний представник компанії Ігор Дьомін, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У всіх портах погода робоча, відвантаження йде в графіку за винятком Усть-Луги. У цьому порту відставання в одну позицію. Перед відвантаженням проводяться додаткові аналізи на якість нафти, зокрема, на відсоток вмісту хлорорганічних сполук", - сказав він.
Дьомін зазначив, що перевищення вмісту хлорорганіки спостерігається у порівнянні зі звичайним, але в межах норми.
Минулого тижня у білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну і Польщу після того, як Росія почала поставки "чистої" нафти в Білорусь.