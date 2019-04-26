У Росії вирішили провести додаткові аналізи якості своєї нафти

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російське ПАТ "Транснефть", яке надає послуги з транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами РФ, а також за межі Росії, у порту Усть-Луги на північному заході Росії проводить додаткові аналізи на якість нафти, у тому числі на вміст хлорорганічних сполук. Про це повідомив офіційний представник компанії Ігор Дьомін, передає УНН з посиланням на ТАСС.