Укртранснафта транспортувала у березні 1,6 млн тонн нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У березні 2020 року загальний обсяг транспортування нафти зріс порівняно з березнем минулого року на 14,8% — з 1,387 млн тонн до 1,592 млн тонн. Про це повідомляє у Facebook пресслужба Укртранснафти, передає УНН.
Так, повідомляється, що минулого місяця АТ “Укртранснафта” збільшило обсяг транспортування нафти на НПЗ України порівняно з березнем минулого року на 5,7% — до 196,3 тис. тонн. З них Укртранснафта транспортувала на НПЗ України 125 тис. тонн української нафти, 62 тис. тонн — азербайджанської (Azeri Light) та 9 тис. тонн — американської нафти (Bakken).
Транзит нафти через територію України трубопровідним транспортом у березні 2020 року зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 16,2% — до 1,396 млн тонн. Зокрема, понад 1,134 млн тонн нафти Укртранснафта транспортувала для потреб європейських НПЗ і більше 261 тис. тонн — для потреб НПЗ Білорусі.
Як повідомляв УНН, у березні АТ “Укртранснафта” розпочало транзит нафти нафтопроводом “Одеса-Броди” до Білорусі.