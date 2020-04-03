Укртранснафта транспортировала в марте 1,6 млн тонн нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В марте 2020 года общий объем транспортировки нефти вырос по сравнению с мартом прошлого года на 14,8% - с 1,387 млн тонн до 1,592 млн тонн. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Укртранснафты, передает УНН.
Так, сообщается, что в прошлом месяце АО "Укртранснафта" увеличило объем транспортировки нефти на НПЗ Украины по сравнению с мартом прошлого года на 5,7% - до 196,3 тыс. тонн. Из них Укртранснафта транспортировала на НПЗ Украины 125 тыс. тонн украинской нефти, 62 тыс. тонн - азербайджанской (Azeri Light) и 9 тыс. тонн - американской нефти (Bakken).
Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в марте 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,2% - до 1,396 млн тонн. В частности, более 1,134 млн тонн нефти Укртранснафта транспортировала для нужд европейских НПЗ и более 261 тыс. тонн - для нужд НПЗ Беларуси.
Как сообщал УНН, в марте АО "Укртранснафта" начало транзит нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды" в Беларусь.