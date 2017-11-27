“Укртрансгаз” вклав у модернізацію ГТС у цьому році 3,1 млрд грн

За інформацією прес-служби, за 9 місяців поточного року “Укртрансгаз” спрямував на модернізацію та технічну підтримку української ГТС в розмірі 3,1 млрд грн, з яких на план капітальних інвестицій було направлено 1540 млн грн, програму ремонтів та технічне обслуговування — 789 млн грн, програму забезпечення матеріально-технічним ресурсами — 743 млн грн.

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У відомстві уточнили, що за 3 квартали 2017 року капітальні інвестиції в українську ГТС збільшились майже на 50%

Зазначається, що з липня по вересень 2017 відповідно до плану капітальних інвестицій виконано обсяг робіт на суму 350 млн грн.

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За цей період серед найбільш вартісних проектів капітальних інвестицій були: реконструкція блоку підготовки паливного, пускового, імпульсного газу дотискувальної компресорної станції “Більче-Волиця” (Львівська обл.), капітальний ремонт ділянки (27 км) транзитного магістрального газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород” (УПУ), реконструкція установки осушення газу з автоматизацією технологічного процесу Червонопартизанського підземного сховища газу в Чернігівській області, реконструкція системи електропостачання апарату повітряного охолодження газу КС “Ужгород”.

Нагадаємо, як заявив голова “Нафтогазу” Андрій Коболєв, щороку потрібно інвестувати мінімум 200-300 млн дол. для підтримання української ГТС.