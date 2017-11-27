"Укртрансгаз" вложил в модернизацию ГТС в этом году 3,1 млрд грн

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 2944 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 10910 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 11904 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 87058 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78998 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91330 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121222 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115819 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 146462 просмотра

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107445 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Актуальное
"Укртрансгаз" вложил в модернизацию ГТС в этом году 3,1 млрд грн

"Укртрансгаз" вложил в модернизацию ГТС в этом году 3,1 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 11171 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. ПАО "Укртрансгаз" в январе-сентябре 2017 года профинансировал модернизацию и техническую поддержку украинской газотранспортной системы 3,1 млрд грн, что на 18,2% больше, чем в прошлом году, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укртрансгаза".

По информации пресс-службы, за 9 месяцев текущего года "Укртрансгаз" направил на модернизацию и техническую поддержку украинской ГТС в размере 3,1 млрд грн, из которых на план капитальных инвестиций было направлено 1540 млн грн, программу ремонтов и техническое обслуживание - 789 млн грн, программу обеспечения материально-техническим ресурсами - 743 млн грн.

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В ведомстве уточнили, что за 3 квартала 2017 года капитальные инвестиции в украинскую ГТС увеличились почти на 50%. 
Отмечается, что с июля по сентябрь 2017 года в соответствии с планом капитальных инвестиций выполнен объем работ на сумму 350 млн грн.

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За этот период среди наиболее ценных проектов капитальных инвестиций были реконструкция блока подготовки топливного, пускового, импульсного газа дожимной компрессорной станции "Бильче-Волица" (Львовская обл.), капитальный ремонт участка (27 км) транзитного магистрального газопровода "Уренгой-Помари- Ужгород "(УПУ), реконструкция установки осушки газа с автоматизацией технологического процесса Червонопартизанського подземного хранилища газа в Черниговской области, реконструкция системы электроснабжения аппарата воздушного охлаждения газа КС "Ужгород".

Напомним, как заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, ежегодно нужно инвестировать минимум 200-300 млн долл. для поддержания украинской ГТС.

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