"Укртрансгаз" вложил в модернизацию ГТС в этом году 3,1 млрд грн

По информации пресс-службы, за 9 месяцев текущего года "Укртрансгаз" направил на модернизацию и техническую поддержку украинской ГТС в размере 3,1 млрд грн, из которых на план капитальных инвестиций было направлено 1540 млн грн, программу ремонтов и техническое обслуживание - 789 млн грн, программу обеспечения материально-техническим ресурсами - 743 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянская и словацкие компании готовы взять в лизинг часть ГТС Украины

В ведомстве уточнили, что за 3 квартала 2017 года капитальные инвестиции в украинскую ГТС увеличились почти на 50%.

Отмечается, что с июля по сентябрь 2017 года в соответствии с планом капитальных инвестиций выполнен объем работ на сумму 350 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко обсудил с гендиректором Engie модернизацию ГТС Украины

За этот период среди наиболее ценных проектов капитальных инвестиций были реконструкция блока подготовки топливного, пускового, импульсного газа дожимной компрессорной станции "Бильче-Волица" (Львовская обл.), капитальный ремонт участка (27 км) транзитного магистрального газопровода "Уренгой-Помари- Ужгород "(УПУ), реконструкция установки осушки газа с автоматизацией технологического процесса Червонопартизанського подземного хранилища газа в Черниговской области, реконструкция системы электроснабжения аппарата воздушного охлаждения газа КС "Ужгород".

Напомним, как заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, ежегодно нужно инвестировать минимум 200-300 млн долл. для поддержания украинской ГТС.