"Укртрансгаз": транзит газу перенаправлено через ГВС "Суджа" на кордоні з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Газовий транзитний потік перенаправили через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа", головний пункт входу до української ГТС з боку Росії, завантаженість напрямку збільшилась на 82 мільйони кубів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник відділу зв'язків з громадськістю та пресою ПАТ "Укртрансгаз" Максим Білявський, передає УНН.
"Транзитний потік перенаправили через "Суджу", завантаженість напрямку збільшилась на 82 мільйони кубів. Профіцит 56%. Заявки виконуємо", - повідомив він.
Раніше М.Білявський повідомив, що найближчий газогін до складів боєприпасів на Харківщині, де сталася надзвичайна ситуація, розташований у радіусі 4 кілометри, проводяться переключення напрямків транспортування газу.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.
Наразі відомо про одну постраждалу.