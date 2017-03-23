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"Укртрансгаз": транзит газа перенаправлен через ГИС "Суджа" на границе с РФ

Киев • УНН

 • 9505 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Газовый транзитный поток перенаправили через газоизмерительную станцию ​​(ГИС) "Суджа", главный пункт входа в украинскую ГТС со стороны России, загруженность направления увеличилась на 82 миллиона кубов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Билявский, передает УНН.

"Транзитный поток перенаправили через "Сужу", загруженность направления увеличилась на 82 миллиона кубов. Профицит 56%. Заявки выполняем", - сообщил он.

Ранее М.Билявский сообщил, что ближайший газопровод к складам боеприпасов в Харьковской области, где произошла чрезвычайная ситуация, находится в радиусе 4 км, проводятся переключения направлений транспортировки газа.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Из города эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧС на складах боеприпасов открыты два уголовных производства.

Известно об одной пострадавшей.

Украинские Национальные Новости

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