"Укртрансгаз": транзит газа перенаправлен через ГИС "Суджа" на границе с РФ

"Транзитный поток перенаправили через "Сужу", загруженность направления увеличилась на 82 миллиона кубов. Профицит 56%. Заявки выполняем", - сообщил он.

Ранее М.Билявский сообщил, что ближайший газопровод к складам боеприпасов в Харьковской области, где произошла чрезвычайная ситуация, находится в радиусе 4 км, проводятся переключения направлений транспортировки газа.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Из города эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧС на складах боеприпасов открыты два уголовных производства.

Известно об одной пострадавшей.