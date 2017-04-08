"Укртелеком" повідомив про припинення роботи в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. "Укртелеком" повідомив про відсутність послуг зв’язку на непідконтрольній частині Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в оприлюдненій на офіційному сайті компанії заяві, передає УНН.
"Послуги телефонного зв’язку та доступу до мережі інтернет не надаються на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей у зв’язку з втратою контролю над телекомунікаційною мережею", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, “Укртелеком” з 1 березня 2017 року вимушений припинити надавати свої послуги в неконтрольованій частині Донецької області.