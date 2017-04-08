"Укртелеком" сообщил о прекращении работы в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. "Укртелеком" сообщил об отсутствии услуг связи на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте компании заявлении, передает УНН.
"Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью", - говорится в сообщении.
Напомним, "Укртелеком" с 1 марта 2017 года вынужден был прекратить предоставлять свои услуги в неконтролируемой части Донецкой области.