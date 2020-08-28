Укрпошта випустила нові марки на тему німецької меншини в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Укрпошта ввела в обіг поштові марки “Німці” з серії “Національні меншини в Україні”, які присвячені історії та культурі німецької меншини в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрпошти.
“28 серпня 2020 року Національний поштовий оператор увів в обіг поштові марки “Німці” серії “Національні меншини в Україні”, які присвячені історії та культурі німецької меншини в Україні. Серію розпочато Укрпоштою у 2015 році випуском, присвяченим кримським татарам. У 2016 році продовженням серії стали поштові марки “Євреї”, у 2017 — “Роми”, а у 2019 — “Греки”. У рамках випуску “Національні меншини в Україні. Німці” Укрпошта випустила чотири поштові мініатюри: “Танок Штернполька”, “Різдво”, “У полі” та “Замок Шенборнів”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що над ескізами поштових марок працював відомий український художник Миколай Кочубей. Консультативний супровід роботи здійснював історик, доктор Альфред Айсфельд та колектив Ради німців України.
До поштової марки випущено конверт “Перший день” та виготовлено штемпель спецпогашення. Тираж кожної поштової марки — 130 000 примірників, вартість — 9 грн, що відповідає тарифу на пересилання простого листа вагою до 50 г у межах України. Відсьогодні поштова марка вважається дійсною для оплати послуг поштового зв’язку.
Нагадаємо, Українська поштова марка “Олександр Вертинський. 1889-1957” посіла третє місце на конкурсі Yehudi Menuhin Trophy 2020 за найкращу музичну поштову марку світу.