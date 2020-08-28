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Укрпочта выпустила новые марки на тему немецкого меньшинства в Украине

Киев • УНН

 • 61198 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Укрпочта ввела в обращение почтовые марки “Немцы” из серии “Национальные меньшинства в Украине”, посвященных истории и культуре немецкого меньшинства в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.

Укрпочта выпустила новые марки на тему немецкого меньшинства в Украине

“28 августа 2020 года Национальный почтовый оператор ввел в обращение почтовые марки “Немцы” серии “Национальные меньшинства в Украине”, посвященных истории и культуре немецкого меньшинства в Украине. Серия начата Укрпочтой в 2015 году выпуском, посвященным крымским татарам. В 2016 году продолжением серии стали почтовые марки “Евреи”, в 2017 — “Ромы”, а в 2019 — “Греки”. В рамках выпуска “Национальные меньшинства в Украине. Немцы” Укрпочта выпустила четыре почтовые миниатюры: “Танец Штернполька”, “Рождество”, “В поле” и “Замок Шенборнов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что над эскизами почтовых марок работал известный украинский художник Николай Кочубей. Консультативное сопровождение работы осуществлял историк, доктор Альфред Айсфельд и коллектив Совета немцев Украины.

К почтовой марки выпущено конверт “Первый день” и изготовлено штемпель спецпогашения. Тираж каждой почтовой марки — 130 тыс. экземпляров, стоимость — 9 грн, что соответствует тарифу на пересылку простого письма весом до 50 г в пределах Украины. С сегодняшнего дня почтовая марка считается действительной для оплаты услуг почтовой связи.

Напомним, Украинская почтовая марка “Александр Вертинский. 1889-1957” заняла третье место на конкурсе Yehudi Menuhin Trophy 2020 за лучшую музыкальную почтовую марку мира.

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