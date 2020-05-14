Укрпошта розпочала продаж непрофільних активів на 82 млн грн

“Укрпошта розпочала продаж непрофільних активів підприємствами галузі. Це завдання Президента і це важливо робити для розвитку та модернізації компаній, а також для позбавлення їх від зайвих витрат на утримання та обслуговування таких активів. Укрпошта одна з перших долучилася до цього процесу, розпочато продаж перших 30 об’єктів, на черзі — ще 62”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що продаж нерухомості здійснюватиметься через електронну торгову систему “ProZorro. Продажі”.

“Загальна стартова ціна об’єктів відповідно до незалежної оцінки становить 82,6 млн грн. На другому етапі державна компанія виставить на продаж ще 62 об’єкти, вартість яких оцінена у 189 млн грн”, — повідомили у пресслужбі.

Вказано, що компанію, яка проводила оцінку вартості об’єктів, обрали через відкриті торги серед 12 учасників.

“В Укрпошти понад 12 тисяч об’єктів нерухомості, з них у власності близько 5 тисяч. І лише половина із тих, що належать підприємству, використовується за призначенням та приносить прибуток. Решта — баласт: бази відпочинку, кузні, лазні, магазини, ангари, склади та інше. На їх утримання ми щороку витрачаємо близько 10 млн грн на податки, охорону тощо... Отримані від продажу кошти будуть інвестовані в ремонти, оренду нових і кращих приміщень, будівництво нових сортувальних центрів та оновлення іншої інфраструктури”, — сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Вказано, що серед виставлених лотів — дві турбази в “Конча-Заспі”, а ще турбази на узбережжі Азовського моря — в селі Ялта на Донеччині та у Бердянську, передмісті Дніпра та у Чернігівській області.

Зазначається, що дату початку аукціону в системі “ProZorro.Продажі” буде повідомлено по кожному лоту окремо. Для об’єктів, початкова вартість яких не перевищує 10 млн грн, період прийому пропозицій триватиме протягом 14 днів, а для тих, що мають ціну вищу за 10 млн грн — він триватиме 28 днів. В разі, якщо переможця не буде визначено або не буде учасників, лот буде повторно виставлений на аукціон.

Нагадаємо, Укрпошта запустила безкоштовну послугу з доставки пенсій додому на час карантину.