Укрпочта начала продажи непрофильных активов на 82 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Укрпочта, по заданию Президента Украины Владимира Зеленского, начала продажи непрофильных активов. Стартовая цена объектов составляет 82,6 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
“Укрпочта начала продажи непрофильных активов предприятиями отрасли. Эта задача Президента и это важно делать для развития и модернизации компаний, а также для избавления их от лишних расходов на содержание и обслуживание таких активов. Укрпочта одна из первых присоединилась к этому процессу, начата продажа первых 30 объектов, на очереди — еще 62”, — говорится в сообщении.
Указано, что продажа недвижимости будет осуществляться через электронную торговую систему “ProZorro. Продажи”.
“Общая стартовая цена объектов в соответствии с независимой оценки составляет 82,6 млн грн. На втором этапе государственная компания выставит на продажу еще 62 объекта, стоимость которых оценена в 189 млн грн”, — сообщили в пресс-службе.
Указано, что компания, которая проводила оценку стоимости объектов, выбрала через открытые торги среди 12 участников.
“В Укрпочты более 12 тысяч объектов недвижимости, из них в собственности около 5 тысяч. И только половина из тех, что принадлежат предприятию, используется по назначению и приносит прибыль. Остальные — балласт: базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее. На их содержание мы ежегодно тратим около 10 млн грн на налоги, охрану и т.д... Полученные от продажи средства будут инвестированы в ремонты, аренду новых и лучших помещений, строительство новых сортировочных центров и обновление другой инфраструктуры”, — сказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский .
Указано, что среди выставленных лотов — две турбазы в “Конча-Заспе”, а еще турбазы на побережье Азовского моря — в селе Ялта Донецкой области и в Бердянске, пригороде Днепра и в Черниговской области.
Отмечается, что дата начала аукциона в системе “ProZorro.Продажи” будет сообщена по каждому лоту отдельно. Для объектов, начальная стоимость которых не превышает 10 млн грн, период приема предложений продлится в течение 14 дней, а для имеющих цену выше 10 млн грн — он продлится 28 дней. В случае, если победитель не будет определен или не будет участников, лот будет повторно выставлен на аукцион.
Напомним, Укрпочта запустила бесплатную услугу по доставке пенсий домой на время карантина.