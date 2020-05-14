Укрпочта начала продажи непрофильных активов на 82 млн грн

“Укрпочта начала продажи непрофильных активов предприятиями отрасли. Эта задача Президента и это важно делать для развития и модернизации компаний, а также для избавления их от лишних расходов на содержание и обслуживание таких активов. Укрпочта одна из первых присоединилась к этому процессу, начата продажа первых 30 объектов, на очереди — еще 62”, — говорится в сообщении.

Указано, что продажа недвижимости будет осуществляться через электронную торговую систему “ProZorro. Продажи”.

“Общая стартовая цена объектов в соответствии с независимой оценки составляет 82,6 млн грн. На втором этапе государственная компания выставит на продажу еще 62 объекта, стоимость которых оценена в 189 млн грн”, — сообщили в пресс-службе.

Указано, что компания, которая проводила оценку стоимости объектов, выбрала через открытые торги среди 12 участников.

“В Укрпочты более 12 тысяч объектов недвижимости, из них в собственности около 5 тысяч. И только половина из тех, что принадлежат предприятию, используется по назначению и приносит прибыль. Остальные — балласт: базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее. На их содержание мы ежегодно тратим около 10 млн грн на налоги, охрану и т.д... Полученные от продажи средства будут инвестированы в ремонты, аренду новых и лучших помещений, строительство новых сортировочных центров и обновление другой инфраструктуры”, — сказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский .

Указано, что среди выставленных лотов — две турбазы в “Конча-Заспе”, а еще турбазы на побережье Азовского моря — в селе Ялта Донецкой области и в Бердянске, пригороде Днепра и в Черниговской области.

Отмечается, что дата начала аукциона в системе “ProZorro.Продажи” будет сообщена по каждому лоту отдельно. Для объектов, начальная стоимость которых не превышает 10 млн грн, период приема предложений продлится в течение 14 дней, а для имеющих цену выше 10 млн грн — он продлится 28 дней. В случае, если победитель не будет определен или не будет участников, лот будет повторно выставлен на аукцион.

Напомним, Укрпочта запустила бесплатную услугу по доставке пенсий домой на время карантина.