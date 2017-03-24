"Укрпошта" підняла тарифи на майже 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації з 24 березня, ПАТ “Укрпошта” вводить нові тарифи на універсальні поштові послуги, передає УНН з посиланням на прес-службу “Укрпошти”.
"Зважаючи на необхідність забезпечення стабільної роботи національного оператора поштового зв’язку Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку, були підвищені в середньому на 49,4%", - йдеться у повідомленні.
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Також були змінені тарифи на деякі інші послуги поштового зв’язку, такі як пересилання листів, бандеролей, посилок з оголошеною цінністю; повідомлення та СМС-повідомлення про вручення; формування форми 103 на згруповані відправлення.
"Розрахунок собівартості універсальних та інших послуг поштового зв’язку проведено відповідно до прогнозованих макропоказників та рівня законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, оскільки найбільшу питому вагу в структурі витрат Укрпошти (близько 70%) займають витрати на оплату праці з нарахуваннями. Отже, підвищення законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати має суттєвий вплив на собівартість послуг поштового зв’язку, які надає Укрпошта", - зазначили у прес-службі.