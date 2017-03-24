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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Укрпочта" подняла тарифы почти на 50%

"Укрпочта" подняла тарифы почти на 50%

Киев • УНН

 • 17857 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с 24 марта ПАО "Укрпочта" вводит новые тарифы на универсальные почтовые услуги, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Учитывая необходимость обеспечения стабильной работы национального оператора почтовой связи Предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи были повышены в среднем на 49,4%", - говорится в сообщении.

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Также изменили тарифы на некоторые другие услуги почтовой связи, такие как пересылка писем, бандеролей, посылок с объявленной ценностью; сообщения и СМС-сообщения о вручении; формирование формы 103 на сгруппированные отправления.

"Расчет себестоимости универсальных и других услуг почтовой связи проведен в соответствии с прогнозными макропоказателями и уровнем законодательно установленного размера минимальной заработной платы, поскольку наибольший удельный вес в структуре расходов Укрпочты (около 70%) занимают расходы на оплату труда с начислениями. Следовательно, повышение законодательно установленного уровня минимальной заработной платы оказывает существенное влияние на себестоимость услуг почтовой связи, которые предоставляет Укрпочта", - отметили в пресс-службе.

Украинские Национальные Новости

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