"Укрпочта" подняла тарифы почти на 50%

"Учитывая необходимость обеспечения стабильной работы национального оператора почтовой связи Предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи были повышены в среднем на 49,4%", - говорится в сообщении.

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Также изменили тарифы на некоторые другие услуги почтовой связи, такие как пересылка писем, бандеролей, посылок с объявленной ценностью; сообщения и СМС-сообщения о вручении; формирование формы 103 на сгруппированные отправления.

"Расчет себестоимости универсальных и других услуг почтовой связи проведен в соответствии с прогнозными макропоказателями и уровнем законодательно установленного размера минимальной заработной платы, поскольку наибольший удельный вес в структуре расходов Укрпочты (около 70%) занимают расходы на оплату труда с начислениями. Следовательно, повышение законодательно установленного уровня минимальной заработной платы оказывает существенное влияние на себестоимость услуг почтовой связи, которые предоставляет Укрпочта", - отметили в пресс-службе.