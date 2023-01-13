Укроборонпром показав фотографії з випробувань чергової партії української 82 мм міни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Державний концерн "Укроборонпром" опублікував фотографії з випробувань чергової партії української 82 мм міни, передає УНН.
Цитата
“Хороших мін при поганій війні put in’a забагато не буває. Випробування чергової партії нашої української 82-мм міни”, — підписали в “Укроборонпромі” фотографії
Доповнення
Державний концерн “Укроборонпром” налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у листопаді повідомив, що Україна веде переговори про виробництво зброї та боєприпасів на території НАТО, а також про спільне виробництво і ремонт зброї на базі українських оборонних підприємств.