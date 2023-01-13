Укроборонпром показал фотографии с испытаний очередной партии украинской 82 мм мины

Цитата

“Хороших мин при плохой войне put in’a много не бывает. Испытания очередной партии нашей украинской 82-мм мины”, — подписали в “Укроборонпроме” фотографии

Дополнение

Государственный концерн “Укроборонпром” наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом, на мощностях одной из стран-членов НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ноябре сообщил, что Украина ведёт переговоры о производстве оружия и боеприпасов на территории НАТО, а также о совместном производстве и ремонте оружия на базе украинских оборонных предприятий.