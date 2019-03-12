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"Укрнафта" розгляне питання зміни керівництва 28 березня

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Акціонери ПАТ "Укрнафта" на зборах 28 березня, зокрема, обговорять зміни до статуту товариства щодо приведення у відповідність до змін у законодавстві корпоративного врядування компанії, а також планують припинити повноваження голови правління "Укрнафти" Марка Роллінса. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

"До порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта", призначених на 28 березня 2019 року, включені питання про зміни до статуту "Укрнафти" у межах реформи системи корпоративного урядування товариства та з метою приведення статуту у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", - повідомили у НАК.

Також планується, що загальні збори акціонерів приймуть рішення щодо припинення повноважень діючих та обрання нових членів наглядової ради.

"Нова наглядова рада "Укрнафти" буде сформована загальними зборами акціонерів з 11 осіб, шість з яких будуть незалежними директорами відповідно до затвердженого загальними зборами акціонерів статуту товариства. З інших п’яти директорів три будуть представляти НАК "Нафтогаз України", два – міноритарних акціонерів", - вказали у "Нафтогазі".

Акціонери, як зазначається, також планують припинити повноваження голови правління "Укрнафти" Марка Роллінса з 30 квітня 2019 року. "Якщо до того часу наглядова рада не визначиться з кандидатурою керівника товариства, то ці повноваження тимчасово буде здійснювати особа, призначена загальними зборами акціонерів", - додали у НАК.

Нагадаємо, у червні 2018 року голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва переобрали головою наглядової ради ПАТ "Укрнафта".

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