“Укргазвидобуванням” зацікавились іноземні партнери — В.Кістіон

“Відомо, що УГВ отримало зацікавленість іноземних партнерів інвестувати у збільшення видобутку газу на умовах УРП та PEC (Production enhancement contract — контракт з підвищення видобутку). Йдеться як про видобувні так і про міжнародні сервісні компанії. Наразі ведуться переговори щодо конкретної форми та умов співробітництва. Але, в будь-якому випадку, важливо, що коли дійде до опрацювання конкретних пропозицій у конкретних проектах, процес стане публічним та прозорим”, — сказав В.Кістіон.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Лещенка, “Укргазвидобування” повинно отримати стратегічного іноземного співвласника.

Також нагадаємо, як повідомляв УНН, приватизувати “Укргазвидобування” запропонували у ВР.

Як повідомляв УНН, на думку О.Бєлькової, оптимістичний варіант реформування “Укргазвидобування” передбачає його приватизацію.