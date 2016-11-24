"Укргаздобычей" заинтересовались иностранные партнеры - В.Кистион

"Известно, что УГД получила заинтересованность иностранных партнеров инвестировать в увеличение добычи газа на условиях СРП и PEC (Production enhancement contract - контракт по повышению добычи). Речь идет как о добывающих так и о международных сервисных компаниях. Сейчас ведутся переговоры о конкретной форме и условиях сотрудничества. Но, в любом случае, важно, что когда дойдет до обработки конкретных предложений по конкретным проектам, процесс станет публичным и прозрачным ", - сказал В.Кистион.

Напомним, по словам нардепа С.Лещенко, "Укргаздобыча" должна получить стратегического иностранного совладельца .

Также напомним, как сообщал УНН, приватизировать "Укргаздобыча" предложили в ВР .

Как сообщал УНН, по мнению О.Бельковой, оптимистичный вариант реформирования "Укргаздобычи" предусматривает его приватизацию .