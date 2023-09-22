Укренерго: відновили роботу енергооб'єкта після пошкоджень під час масованої ракетної атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Роботу енергооб'єкта, який зазнав пошкоджень під час масованої ракетної атаки 21 вересня, відновлено. Сьогодні є імпорт зі Словаччини та експорт до Словаччини та Молдови. Про це інформує УНН з посиланням на НЕК "Укренерго".
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"Відновлено роботу енергооб’єкта, який зазнав пошкоджень під час масованої ракетної атаки 21 вересня", - сказано у повідомленні.
Деталі
Як зазначається, вчора вранці було зафіксовано короткотермінове відключення високовольтної повітряної лінії на Дніпропетровщині.
Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 411 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження мереж в прифронтових районах: Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини.
У четвер, 21 вересня, вечірній максимум споживання був на 0,7% нижче, ніж у середу, 20 вересня. Для збалансування енергосистеми обмежувалася робота генерації з ВДЕ з 12:15 до 13:20. Триває планова ремонтна кампанія.
Сьогодні, як повідомляється, є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 562 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.
Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 807 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт.
Нагадаємо
У ніч на 21 вересня росія вперше за осінь атакувала енергетичний об'єкт, за словами міністра енергетики України Германа Галущенка.