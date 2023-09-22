Укрэнерго: восстановили работу энергообъекта после повреждений во время массированной ракетной атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Работа энергообъекта, который получил повреждения во время массированной ракетной атаки 21 сентября, восстановлена. Сегодня есть импорт из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову. Об этом информирует УНН со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".
Цитата
"Восстановлена работа энергообъекта, который получил повреждения во время массированной ракетной атаки 21 сентября", - сказано в сообщении.
Детали
Как отмечается, вчера утром было зафиксировано краткосрочное отключение высоковольтной воздушной линии в Днепропетровской области.
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 411 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения сетей в прифронтовых районах: Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей.
В четверг, 21 сентября, вечерний максимум потребления был на 0,7% ниже, чем в среду, 20 сентября. Для сбалансирования энергосистемы ограничивалась работа генерации из ВИЭ с 12:15 до 13:20. Продолжается плановая ремонтная кампания.
Сегодня, как сообщается, есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 562 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 200 МВт.
Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4 807 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт.
Напомним
В ночь на 21 сентября россия впервые за осень атаковала энергетический объект, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко.