"Укренерго" складає графіки відключення електроенергії для недопущення аварій

КИЇВ. 24 червня. УНН. Для запобігання порушенням режиму енергосистеми НЕК "Укренерго" складає графіки обмеження споживання електроенергії, потужності та графіки аварійного відключення споживачів, утім поки що не застосовувала такі відключення. Про це повідомив керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.