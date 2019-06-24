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"Укренерго" складає графіки відключення електроенергії для недопущення аварій

Київ • УНН

 • 20187 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Для запобігання порушенням режиму енергосистеми НЕК "Укренерго" складає графіки обмеження споживання електроенергії, потужності та графіки аварійного відключення споживачів, утім поки що не застосовувала такі відключення. Про це повідомив керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

"Укренерго" складає графіки відключення електроенергії для недопущення аварій

"Йдеться про контрольовані диспетчерами "Укренерго" певні обмеження та відключення споживачів задля збереження цілісності енергосистеми і недопущення саме неконтрольованих відключень. Наразі потреби у застосуванні таких обмежень немає", – зазначив Ковальчук.

За даними прес-служби компанії, такі графіки оператори системи розподілу погоджують з місцевими органами виконавчої влади, враховуючи при цьому суспільне значення споживачів, їх технологічні особливості, схеми електропостачання тощо.

У разі виникнення необхідності відключення споживачів, про це додатково повідомляють самих споживачів, органи місцевого самоврядування та громадськість.

Як пояснили у компанії, енергосистема України наразі працює збалансовано, однак при цьому резерви потужності ТЕС відсутні, тож для покриття піків споживання "Укренерго" має лише існуючі резервні потужності ГЕС та ГАЕС.

Станом на сьогодні кількість одиниць ТЕС у ремонті зменшилось з 8-ми до 4-х і становить 1610 МВт. Але водночас збільшилась до 10-ти кількість блоків, що стоять без палива.

Нагадаємо, "Укренерго" попередило про ризик виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній системі через пік споживання електроенергії у зв’язку із спекою.

У Києві минулими вихідними, 22 і 23 червня, було зафіксовано три температурні рекорди.

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