Укренерго: дефіцит після влучань та пошкоджень у трьох регіонах значний, але поступово повертають планові графіки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Під час сьогоднішньої, уже 13-ї, ракетної атаки ворога на енергосистему України є влучання і пошкодження у трьох регіонах, на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено. Дефіцит потужності значний, але зараз поступово повертаються планові графіки відключень світла, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Сьогодні, 26 січня, вночі та зранку ворог знову завдав удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. Це вже 13 ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі України. Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено", - повідомили в Укренерго.
За даними компанії, проблеми з енергоживленням, спричинені обстрілами, є на півдні, у тому числі й в Одеській області.
"По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень. Дефіцит в системі значний. До всіх областей доведені ліміти споживання", - наголосили в Укренерго.
Доповнення
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що російська армія знову обстріляла об’єкти енергетики у спробі створити системний збій в енергосистемі України, є влучання і аварійні відключення, найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.
ППО знищила 47 з 55 російських ракет, запущених по Україні 26 січня.