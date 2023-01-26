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Укренерго: дефіцит після влучань та пошкоджень у трьох регіонах значний, але поступово повертають планові графіки

Київ • УНН

 • 1173629 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Під час сьогоднішньої, уже 13-ї, ракетної атаки ворога на енергосистему України є влучання і пошкодження у трьох регіонах, на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено. Дефіцит потужності значний, але зараз поступово повертаються планові графіки відключень світла, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Укренерго: дефіцит після влучань та пошкоджень у трьох регіонах значний, але поступово повертають планові графіки

Цитата

"Сьогодні, 26 січня, вночі та зранку ворог знову завдав удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. Це вже 13 ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі України. Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено", - повідомили в Укренерго.

За даними компанії, проблеми з енергоживленням, спричинені обстрілами, є на півдні, у тому числі й в Одеській області.

"По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень. Дефіцит в системі значний. До всіх областей доведені ліміти споживання", - наголосили в Укренерго.

Доповнення

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що російська армія знову обстріляла об’єкти енергетики у спробі створити системний збій в енергосистемі України, є влучання і аварійні відключення, найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.

ППО знищила 47 з 55 російських ракет, запущених по Україні 26 січня.

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