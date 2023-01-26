Укрэнерго: дефицит после попаданий и повреждений в трех регионах значительный, но постепенно возвращают плановые графики

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"Сегодня, 26 января, ночью и утром враг снова нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13 ракетный удар и 15 атака дронов по энергосистеме Украины. Есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено", - сообщили в Укрэнерго.

По данным компании, проблемы с энергопитанием, вызванные обстрелами, есть на юге, в том числе и в Одесской области.

"По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. Сейчас постепенно возвращаются плановые графики ограничений. Дефицит в системе значительный. Ко всем областям доведены лимиты потребления", - отметили в Укрэнерго.

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Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что российская армия снова обстреляла объекты энергетики в попытке создать системный сбой в энергосистеме Украины, есть попадания и аварийные отключения, самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

ПВО уничтожила 47 из 55 российских ракет, запущенных по Украине 26 января.