Україну визнано “частково вільною” країною в рейтингу Freedom House
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У новому рейтингу Freedom House “Свобода слова 2017” Україна отримала статус “частково вільної” країни. Про це йдеться в результатах рейтингу, опублікованого на сайті Freedom House, передає УНН.
“У доповіді Freedom House „Свобода у світі“ в 2017 році рейтинг України залишився на рівні 3 бали і країна залишилася в категорії "частково вільні". Ключовий вплив на подібне рішення надали низка подій, що відбулися в 2016 році. Це політична боротьба на початку року і призначення нового прем’єр-міністра, який продовжив докладати зусилля для проведення реформ і усунення можливостей для корупції”, — заявив директор представництва Freedom House в Україні Метью Шааф.
Також в звіті йдеться про занепокоєння ситуацією з журналістами в Україні, коли в липні було вбито журналіста Павла Шеремета.
“Деякі журналісти та медіа-організації зазнали насильства, погроз і образ протягом року як на території непідконтрольної території, так і на підконтрольній Україні”, — зазначається в звіті.
Крім того, у правозахисників викликає занепокоєння ситуація, пов’язана з дотриманням прав ЛГБТ-спільноти. Зокрема, ЛГБТ-прайд у Києві пройшов без випадків насильства завдяки захисту правоохоронців, проте представники ЛГБТ-спільноти піддавалися атакам за межами столиці.
“Український уряд домігся незначного прогресу у вирішенні внутрішніх і міжнародних вимог у розслідуванні і припиненні злочинів, вчинених в останні місяці адміністрації Януковича в кінці 2013 і початку 2014 року”, — йдеться у звіті.
Як повідомляв УНН, Україна отримала 29 балів, що на два менше ніж минулого року, у щорічному дослідженні “Індекс сприйняття корупції” за 2016 рік, опублікованому міжнародною антикорупційною організацією Transparency International.