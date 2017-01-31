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Украина признана "частично свободной" страной в рейтинге Freedom House

Украина признана "частично свободной" страной в рейтинге Freedom House

Киев • УНН

 • 9046 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В новом рейтинге Freedom House "Свобода слова 2017" Украина получила статус "частично свободной" страны. Об этом говорится в результатах рейтинга, опубликованного на сайте Freedom House, передает УНН.

"В докладе Freedom House" Свобода в мире "в 2017 году рейтинг Украины остался на уровне 3 балла и страна осталась в категории" частично свободные ". Ключевое влияние на подобное решение предоставили ряд событий, произошедших в 2016 году. Это политическая борьба в начале года и назначение нового премьер-министра, который продолжил прилагать усилия для проведения реформ и устранения возможностей для коррупции ", - заявил директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф.

Также в отчете говорится об обеспокоенности ситуацией с журналистами в Украине, когда в июле был убит журналист Павел Шеремета.

"Некоторые журналисты и медиа-организации подверглись насилию, угроз и оскорблений в течение года как на территории неподконтрольной территории, так и на подконтрольной Украины", - отмечается в отчете.

Кроме того, у правозащитников вызывает беспокойство ситуация, связанная с соблюдением прав ЛГБТ-сообщества. В частности, ЛГБТ-прайд в Киеве прошел без случаев насилия благодаря защите правоохранителей, однако представители ЛГБТ-сообщества подвергались атакам за пределами столицы.

"Украинское правительство добился незначительного прогресса в решении внутренних и международных требований в расследовании и пресечении преступлений, совершенных в последние месяцы администрации Януковича в конце 2013 и начале 2014 года", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, Украина получила 29 баллов, что на два меньше чем в прошлом году, в ежегодном исследовании "Индекс восприятия коррупции" за 2016 года, опубликованном международной антикоррупционной организацией Transparency International.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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