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Україну чекає ще кілька холодних днів із заморозками та дощами

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Три найближчі дні в Україні будуть холодними – синоптики обіцяють заморозки, а у Карпатах – морози. Теплої ж погоди слід чекати 29 квітня – температурний стовпчик покаже до +18°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз на 26-27 квітня

У ці дні синоптики обіцяють холодну погоду.

“Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, у західних та північних, 27 квітня і в центральних областях сильні заморозки у повітрі 0-3°; температура вдень 5-10° тепла, у південних та східних областях 26 квітня 10-15°, 27 квітня 8-13°; на високогір’ї Карпат температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла”, — повідомили в Укргідрометцентрі.

26 квітня вночі без опадів, лише у центральних областях та Карпатському регіоні, вдень в Україні, крім сходу, короткочасні дощі, вночі в Карпатах з мокрим снігом; 27 квітня вночі без опадів, вдень в більшості областей, за винятком західних, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер 26 квітня південно-західний, 3-8 м/с, 27 квітня північно-західний 7-12 м/с.

Прогноз на 28-29 квітня

В Карпатському регіоні, за даними синоптиків, вдень 29 квітня в західних областях короткочасний дощ, гроза (в Карпатах вночі дощ з мокрим снігом); на решті території без істотних опадів.

“28 квітня вночі сильні заморозки у повітрі 0-3°, у південній частині температура 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°, температура вдень 9-15° тепла; 29 квітня в Україні вночі 2-8° тепла, вдень 12-18°”, — відзначили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо

Квітень у Києві почався з температурного рекорду.

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