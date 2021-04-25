Украина ждет еще несколько холодных дней с заморозками и дождями
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Три ближайшие дня в Украине будут холодными - синоптики обещают заморозки, а в Карпатах - морозы. Теплую погоду следует ждать 29 апреля - температурный столбик покажет до + 18°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз на 26-27 апреля
В эти дни синоптики обещают холодную погоду.
"Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, в западных и северных, 27 апреля и в центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 5-10° тепла, в южных и восточных областях 26 апреля 10-15°, 27 апреля 8-13°; на высокогорье Карпат температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла", - сообщили в Укргидрометцентре.
26 апреля ночью без осадков, лишь в центральных областях и Карпатском регионе, днем в Украине, кроме востока, кратковременные дожди, ночью в Карпатах с мокрым снегом; 27 апреля ночью без осадков, днем в большинстве областей, за исключением западных, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер 26 апреля юго-западный, 3-8 м/с, 27 апреля северо-западный 7-12 м/с.
Прогноз на 28-29 апреля
В Карпатском регионе, по данным синоптиков, днем 29 апреля в западных областях кратковременный дождь, гроза (в Карпатах ночью дождь с мокрым снегом); на остальной территории без существенных осадков.
"28 апреля ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, в южной части температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, температура днем 9-15° тепла; 29 апреля в Украине ночью 2-8° тепла, днем 12-18°", - отметили в Укргидрометцентре.
Напомним
Апрель в Киеве начался с температурного рекорда.