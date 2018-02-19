Українцю Абраменку вручили золоту медаль Олімпіади-2018

Українському фрістайлісту Олександр Абраменко вручили золоту медаль Олімпіади-2018. Також на п'єдестал піднялись олімпійський атлет з Росії Ілля Буров та китаєць Цзя Цзуньян.

Нагадаємо, 18 лютого українець О.Абраменко переміг у змаганнях з лижної акробатики на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані. Це перша медаль олімпійської збірної України на цих Іграх.

Завдяки медалі О.Абраменка Україна піднялась на 17-е місце в медальному рейтингу.