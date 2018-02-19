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10 марта, 17:10 • 86465 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89173 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 109555 просмотра

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Украинцу Абраменко вручили золотую медаль Олимпиады-2018

Украинцу Абраменко вручили золотую медаль Олимпиады-2018

Киев  •  УНН

 • 20724 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Пхенчхане состоялась церемония награждения призеров в лыжной акробатике, где золотую медаль завоевал украинец Александр Абраменко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

Украинскому фристайлисту Александру Абраменко вручили золотую медаль Олимпиады-2018. Также на пьедестал поднялись олимпийский атлет из России Илья Буров и китаец Цзя Цзуньян.

Напомним, 18 февраля украинец А.Абраменко победил в соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль олимпийской сборной Украины на этих Играх.

Благодаря медали А.Абраменко Украина поднялась на семнадцатое место в медальном рейтинге.

Украинские Национальные Новости

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