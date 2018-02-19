Украинцу Абраменко вручили золотую медаль Олимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Пхенчхане состоялась церемония награждения призеров в лыжной акробатике, где золотую медаль завоевал украинец Александр Абраменко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
Украинскому фристайлисту Александру Абраменко вручили золотую медаль Олимпиады-2018. Также на пьедестал поднялись олимпийский атлет из России Илья Буров и китаец Цзя Цзуньян.
Напомним, 18 февраля украинец А.Абраменко победил в соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль олимпийской сборной Украины на этих Играх.
Благодаря медали А.Абраменко Украина поднялась на семнадцатое место в медальном рейтинге.