Українцям спростили купівлю автомобілів з молотка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Україні стати власником купленого з молотка автомобіля стало простіше - до переліку документів, що підтверджують правомірність придбання авто, уряд додав акт про купівлю майна боржника на аукціоні. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції, передає УНН.
Цитата:
"До переліку документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів та/або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, було додано акт про придбання майна на аукціоні з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)", - повідомили у Мін'юсті.
Деталі
Акт про придбання товару на електронному аукціоні повинен містити інформацію про:
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- замовника, оператора та переможця аукціону;
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- товар, придбаний на аукціоні, та його ціну;
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- повну сплату ціни за придбання товару на аукціоні.
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Відповідні зміни внесені Кабміном до Порядку державної реєстрації транспортних засобів.
Доповнення
З січня по березень 2021 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 108,8 тис. легкових автомобілів, це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані профільної асоціації. З цієї кількості 21,1 тис. автомобілів були новими, а 87,7 тис. машин – розмитнені іномарки з пробігом.
Тим часом, у ЄС протягом першого кварталу 2021 року відновився попит на нові автомобілі - зріс на 3,2% і досяг 2,6 мільйона зареєстрованих одиниць.