Українцям спростили купівлю автомобілів з молотка

Цитата:

"До переліку документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів та/або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, було додано акт про придбання майна на аукціоні з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)", - повідомили у Мін'юсті.

Деталі

Акт про придбання товару на електронному аукціоні повинен містити інформацію про:



замовника, оператора та переможця аукціону;



товар, придбаний на аукціоні, та його ціну;



повну сплату ціни за придбання товару на аукціоні.



Відповідні зміни внесені Кабміном до Порядку державної реєстрації транспортних засобів.

Доповнення

З січня по березень 2021 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 108,8 тис. легкових автомобілів, це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані профільної асоціації. З цієї кількості 21,1 тис. автомобілів були новими, а 87,7 тис. машин – розмитнені іномарки з пробігом.

Тим часом, у ЄС протягом першого кварталу 2021 року відновився попит на нові автомобілі - зріс на 3,2% і досяг 2,6 мільйона зареєстрованих одиниць.