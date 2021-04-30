Украинцам упростили покупку автомобилей с молотка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Украине стать владельцем купленного с молотка автомобиля стало проще - в перечень документов, подтверждающих правомерность приобретения авто, правительство добавило акт о покупке имущества должника на аукционе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, передает УНН.
Цитата:
"В перечень документов, подтверждающих правомерность приобретения транспортных средств и/или их составных частей, имеющих идентификационные номера, было добавлено акт о приобретении имущества на аукционе по продаже имущества должников по делам о банкротстве (несостоятельности)", - сообщили в Минюсте.
Детали
Акт о приобретении товара на электронном аукционе должен содержать информацию о:
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- заказчике, операторе и победителе аукциона;
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- товаре, приобретенном на аукционе, и его цене;
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- полной уплате цены за приобретение товара на аукционе.
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Соответствующие изменения внесены Кабмином в Порядок государственной регистрации транспортных средств.
Дополнение
С января по март 2021 года свою первую регистрацию в Украине прошли 108,8 тыс. легковых автомобилей, это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные профильной ассоциации. Из этого количества 21,1 тыс. автомобилей были новыми, а 87,7 тыс. машин - растаможенные иномарки с пробегом.
Между тем, в ЕС в течение первого квартала 2021 года возобновился спрос на новые автомобили - вырос на 3,2% и достиг 2,6 миллиона зарегистрированных единиц.