Українцям розповіли, у скільки обійдеться ПЛР-тест на COVID-19 у Києві

“​​Скільки коштують ПЛР-тести в лабораторіях столиці. Через пандемію коронавірусу ринок лабораторного тестування у 2020 році займає провідну позицію за темпами росту в Україні та світі. Наразі зробити тест на COVID-19 можна у багатьох лабораторіях Києва. Вартість ПЛР-тестування у звичайному порядку стартує від 700 грн. Ціни на терміновий тест – від 1300 грн”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, епідеміолог пояснив, чому експрес-тести на COVID-19 програють ІФА-тестам.