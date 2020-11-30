Украинцам рассказали, во сколько обойдется ПЦР-тест на COVID-19 в Киеве

"Сколько стоят ПЦР-тесты в лабораториях столицы. Из-за пандемии коронавируса рынок лабораторного тестирования в 2020 году занимает ведущую позицию по темпам роста в Украине и мире. Сейчас сделать тест на COVID-19 можно во многих лабораториях Киева. Стоимость ПЦР-тестирования в обычном порядке стартует от 700 грн. Цены на срочный тест - от 1300 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, эпидемиолог объяснил, почему экспресс-тесты на COVID-19 проигрывают ИФА-тестам.