Українцям пропонують збирати пляшки за німецькою системою - експерт

“Щодо систем збору тари, то дуже цікавим є досвід Німеччини. Там, у спеціальні автомати у супермаркетах можна здати, як скляну пляшку, так і ПЕТ-упаковку, і бляшанки на переробку. Я вважаю, що з точки зору інтересів споживачів, виробників і екології це дуже прогресивний підхід. Я переконаний, що ця система дозволить навести порядок на ринку збору вторинної сировини”, — сказав І.Товкач.

Він зауважив, що впровадження такої системи збору тари дозволить вирішити проблему накопичення її в Україні.

“Звісно, є певні проблеми, наприклад, закупити необхідне обладнання. Також ця система потребуватиме якихось додаткових приміщень у супермаркетах, тобто потрібно місце, де все це організувати. Тобто, потрібні певні витрати, але як на мене, з точки зору звичайного споживача, вона буде ефективною.

Для того, щоб впровадити ефективну систему збору тари на кшталт тієї, яка існує в Німеччині, потрібно щоб були зацікавлені виробники. А вони зацікавлені. Бо купувати нову тару значно дорожче. По друге, мають бути зацікавлені і мережі магазинів. Адже депозитна система зацікавить споживача знову купити напій та ще й за нижчою ціною. І по третє, це місцеві органи влади, які також мають бути залучені у цей процес. І тоді ця система буде успішно впроваджена і ми побачимо результати. Це вигідно всім, і споживачам у тому числі, тому що сьогодні купуючи напої, ми кожного разу переплачуємо за вартість тари, яку ми не вживаємо”, — пояснив І.Товкач.

Як повідомляв УНН, екологічний комітет ВР схвалив впровадження в Україні європейської моделі збору пляшок.