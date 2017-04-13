Украинский предлагают собирать бутылки по немецкой системе - эксперт

"О систем сбора тары, то очень интересен опыт Германии. Там, в специальные автоматы в супермаркетах можно сдать, как стеклянную бутылку, так и ПЭТ-упаковку, и банки на переработку. Я считаю, что с точки зрения интересов потребителей, производителей и экологии это очень прогрессивный подход. Я убежден, что эта система позволит навести порядок на рынке сбора вторичного сырья", - сказал И.Товкач.

Он отметил, что внедрение такой системы сбора тары позволит решить проблему накопления ее в Украине.

"Конечно, есть определенные проблемы, например, закупить необходимое оборудование. Также эта система потребует каких-то дополнительных помещений в супермаркетах, то есть нужно место, где все это организовать. То есть, нужны определенные затраты, но мне кажется, с точки зрения обычного потребителя, она будет эффективной.

Для того, чтобы внедрить эффективную систему сбора тары вроде той, которая существует в Германии, нужно чтобы были заинтересованы производители. А они заинтересованы. Потому покупать новую тару значительно дороже. Во-вторых, должны быть заинтересованы и сети магазинов. Ведь депозитная система заинтересует потребителя снова купить напиток и еще и по более низкой цене. И в-третьих, это местные органы власти, которые также должны быть вовлечены в этот процесс. И тогда эта система будет успешно внедрена и мы увидим результаты. Это выгодно всем, и потребителям в том числе, потому что сегодня покупая напитки, мы каждый раз переплачиваем стоимости тары, которую мы не принимаем ", - пояснил И.Товкач.

Как сообщал УНН, экологический комитет ВР одобрил внедрение в Украине европейской модели сбора бутылок .