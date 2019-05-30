Українцям прогнозують ріст цін на пальне через обмеження експорту нафти з боку РФ

КИЇВ. 30 травня. УНН. У зв’язку з обмеженням експорту нафти з боку Російської Федерації підвищення цін на пальне в Україні можливе, але при правильній співпраці бізнесу і державних структур воно буде несуттєвим. Таку думку у коментарі УНН висловив міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук.