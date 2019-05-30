Українцям прогнозують ріст цін на пальне через обмеження експорту нафти з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У зв’язку з обмеженням експорту нафти з боку Російської Федерації підвищення цін на пальне в Україні можливе, але при правильній співпраці бізнесу і державних структур воно буде несуттєвим. Таку думку у коментарі УНН висловив міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук.
"Я вважаю, що підвищення (цін на пальне – ред.) може бути, але якщо бізнес і державні служби будуть виваженими, соціально відповідальними, то це підвищення не буде суттєвим", - зазначив Гарбарук.
Він пояснив, що певне підвищення цін на пальне може бути, оскільки старі запаси палива будуть використовуватися, відповідно, буде збільшений попит, таким чином, це може призвести до підвищення цін. Однак, за словами Гарбарука, таке підвищення у зв’язку з обмеженням експорту нафти з РФ можна мінімізувати співпрацею Антимонопольного комітету з операторами ринку.
"Я вважаю, що ситуацію з обмеженням поставок пального, як дизельних, так і світлих паливно-мастильних матеріалів, ринок має давно, і розумні оператори, які займаються роздрібною торгівлею, заздалегідь запаслися відповідною кількістю товару, які вони можуть запропонувати ринку. Якщо Антимонопольний комітет знайде з ними порозуміння, то підвищення цін, яке теоретично може бути, не буде суттєвим або буде поступовим", - пояснив Гарбарук.
За його словами, два ключових фактори, від яких залежать ціни на пальне, залишаються стабільними – суттєвого зростання цін на нафту на міжнародних ринках немає, а українська гривня залишається стабільною, коливаючись на рівні 26 грн.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України попередив про можливе зростання цін на пальне на заправках через обмеження на експорт нафти з боку Росії.