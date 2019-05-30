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Украинцам прогнозируют рост цен на горючее из-за ограничений экспорта нефти со стороны РФ

Украинцам прогнозируют рост цен на горючее из-за ограничений экспорта нефти со стороны РФ

Киев  •  УНН

 • 16034 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В связи с ограничением экспорта нефти со стороны Российской Федерации повышения цен на топливо в Украине возможно, но при правильной сотрудничестве бизнеса и государственных структур оно будет несущественным. Такое мнение в комментарии УНН высказал международный экономический эксперт, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук.

"Я считаю, что повышение (цен на топливо - ред.) может быть, но если бизнес и государственные службы будут взвешенными, социально ответственными, то это повышение не будет существенным", - отметил Гарбарук.

Он пояснил, что некоторое повышение цен на горючее может быть, поскольку старые запасы топлива будут использоваться, соответственно, будет увеличен спрос, таким образом, это может привести к повышению цен. Однако, по словам Гарбарука, такое повышение в связи с ограничением экспорта нефти из РФ можно минимизировать сотрудничеством Антимонопольного комитета с операторами рынка.

"Я считаю, что ситуация с ограничением поставок топлива, как дизельных, так и светлых горюче-смазочных материалов, рынок имеет давно, и умные операторы, которые занимаются розничной торговлей, заранее запаслись соответствующим количеством товара, которые они могут предложить рынку. Если Антимонопольный комитет найдет с ними взаимопонимание, то повышение цен, которое теоретически может быть, не будет серьезным или будет постепенным", - пояснил Гарбарук.

По его словам, два ключевых фактора, от которых зависят цены на топливо остаются стабильными - существенного роста цен на нефть на международных рынках нет, а украинская гривна остается стабильной, колеблясь на уровне 26 грн.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины предупредил о возможном росте цен на топливо на заправках из-за ограничений на экспорт со стороны России.

Украинские Национальные Новости

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