Українцям порадили, як вберегтися від хвороб під час відпустки

ukru
17:51 • 38137 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 82452 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 78337 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 80952 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 62870 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 94221 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148857 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166783 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154053 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 239819 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9 м/с
67 %
756 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Армія Судану просувається у центрі Хартума після захоплення палацу

Армія Судану просувається у центрі Хартума після захоплення палацу

22 березня, 12:30 • 26451 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 72275 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 40395 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 40506 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 51207 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 156981 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 239820 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 204404 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 189503 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 156339 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 40506 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 40395 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 60882 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 37688 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 73468 перегляди
Актуальне
Українцям порадили, як вберегтися від хвороб під час відпустки

Українцям порадили, як вберегтися від хвороб під час відпустки

Київ • УНН

 • 13166 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Готуючись до очікуваного відпочинку, важливо подбати не лише про квитки та місця в готелі, а й про своє здоров’я. Про це написала виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook, передає УНН.

Так, найпоширенішими загрозами у подорожі є:

• "діарея мандрівника";
• комахи;
• дикі тварини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шашлик та "підступне" сонце: як відпочити на природі без шкоди для здоров'я

"Діарею мандрівників" можуть спричинити нова їжа, вода та довкілля, точніше мікроорганізми, які в них містяться. Найбільш поширеними причинами "діареї мандрівників" є ентеротоксичні штами кишкової палички, кампілобактерії чи віруси. Часто місцеві мешканці не відчувають суттєвого негативного впливу цих мікроорганізмів, в тому числі патогенних, адже пристосовані вже до них, пояснила Супрун.

Комахи, зокрема комарі, кліщі та деякі мухи, також становлять небезпеку для туристів.

"Вони можуть переносити небезпечні хвороби: малярію, вірус Зіка, лейшманіоз, хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт, японський енцефаліт, жовту лихоманку, сонну хворобу, вірус Чікунгунья", - попередила в.о. міністра.

Дикі тварини — природний резервуар збудників багатьох хвороб, зазначила Супрун. Вони можуть бути заражені сказом або переносити чуму, пташиний грип, віруси Марбург та Ебола.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лікар розповів, що покласти в аптечку для відпочинку на природі

Крім того, Супрун надала список правил для дотримання під час відпустки:

• Плануючи поїздку, варто дізнатися про можливі інфекційні ризики, притаманні для цього регіону.
• Уточнити у лікаря, чи не потрібно зробити додаткові щеплення. Не зайвим буде подбати про медичне страхування — воно може допомогти у критичній ситуації. Намагатися уникати хворих людей, прибувши до нової країни.
• Перелік необхідних медикаментів залежить не лише від стану здоров’я, а й від санітарно-епідеміологічної ситуації в країні чи регіоні, де планується відпустка. Варто взяти з собою знеболювальні, антисептик та засіб для захисту від сонця.
• Пити лише воду в пляшках. Якщо такої можливості немає – воду потрібно кип’ятити.
• Не ковтати воду в басейні. Опитування Американської ради з питань якості води та здоров’я свідчить, що більш ніж половина людей не приймають душ перед тим, як зайти в басейн. Кожен четвертий зізнався, що хоч раз ходив в туалет, не виходячи з басейну. 17% опитаних визнали, що діарея не зупинить їх від користування басейном.
• Уважно читати попереджувальні таблички, дотримуватися законів і правил — вони можуть вберегти, наприклад, від отруйних павуків чи змій.
• Триматися на відстані від тварин, особливо диких. Не годувати їх із рук.
• Подбати про захист від комах, змій та кліщів. Плануючи відпочинок на природі, обирати одяг, який максимально закриває тіло.
• Не робити татуювання, манікюр та інші салонні послуги у закладах, які не викликають довіри. Річ у тім, що через кров передаються небезпечні хвороби: ВІЛ, гепатит B та С. Вони передаються також статевим шляхом, тому варто пам’ятати про контрацепцію.
• Якщо не впевнені в якості прибирання в готелі, варто продезінфікувати вимикачі та ручки дверей. Пульт від телевізора краще відразу помістити в поліетиленовий пакет. Варто не забувати регулярно мити руки та дезінфікувати свій мобільний телефон.
• Овочі та фрукти краще не лише мити, а ще й чистити, якщо є сумніви щодо якості води.
• Бути обережним з вуличною їжею, особливо з морепродуктами. Наприклад, рифова риба може містити сигуатоксин (токсин деяких водоростей, які живуть біля рифів і якими харчується риба). Уникати страв із недостатньою термічною обробкою — стейк з кров’ю, яйця-пашот, шашлик.
• Джетлаг — нормальна реакція організму на різку зміну часового поясу, але до цього стану можна підготуватися, щоб він швидше минув. Перед перельотом варто достатньо відпочивати, почати поступово підлаштовуватися під новий режим та розслаблятися перед тим, як лягти спати.

Нагадаємо, найбільш популярними країнами для літнього відпочинку залишаються традиційні напрямки – Туреччина та Єгипет.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,009.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.21