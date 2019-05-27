Українцям порадили, як вберегтися від хвороб під час відпустки

Так, найпоширенішими загрозами у подорожі є:

• "діарея мандрівника";

• комахи;

• дикі тварини.

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"Діарею мандрівників" можуть спричинити нова їжа, вода та довкілля, точніше мікроорганізми, які в них містяться. Найбільш поширеними причинами "діареї мандрівників" є ентеротоксичні штами кишкової палички, кампілобактерії чи віруси. Часто місцеві мешканці не відчувають суттєвого негативного впливу цих мікроорганізмів, в тому числі патогенних, адже пристосовані вже до них, пояснила Супрун.

Комахи, зокрема комарі, кліщі та деякі мухи, також становлять небезпеку для туристів.

"Вони можуть переносити небезпечні хвороби: малярію, вірус Зіка, лейшманіоз, хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт, японський енцефаліт, жовту лихоманку, сонну хворобу, вірус Чікунгунья", - попередила в.о. міністра.

Дикі тварини — природний резервуар збудників багатьох хвороб, зазначила Супрун. Вони можуть бути заражені сказом або переносити чуму, пташиний грип, віруси Марбург та Ебола.

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Крім того, Супрун надала список правил для дотримання під час відпустки:

• Плануючи поїздку, варто дізнатися про можливі інфекційні ризики, притаманні для цього регіону.

• Уточнити у лікаря, чи не потрібно зробити додаткові щеплення. Не зайвим буде подбати про медичне страхування — воно може допомогти у критичній ситуації. Намагатися уникати хворих людей, прибувши до нової країни.

• Перелік необхідних медикаментів залежить не лише від стану здоров’я, а й від санітарно-епідеміологічної ситуації в країні чи регіоні, де планується відпустка. Варто взяти з собою знеболювальні, антисептик та засіб для захисту від сонця.

• Пити лише воду в пляшках. Якщо такої можливості немає – воду потрібно кип’ятити.

• Не ковтати воду в басейні. Опитування Американської ради з питань якості води та здоров’я свідчить, що більш ніж половина людей не приймають душ перед тим, як зайти в басейн. Кожен четвертий зізнався, що хоч раз ходив в туалет, не виходячи з басейну. 17% опитаних визнали, що діарея не зупинить їх від користування басейном.

• Уважно читати попереджувальні таблички, дотримуватися законів і правил — вони можуть вберегти, наприклад, від отруйних павуків чи змій.

• Триматися на відстані від тварин, особливо диких. Не годувати їх із рук.

• Подбати про захист від комах, змій та кліщів. Плануючи відпочинок на природі, обирати одяг, який максимально закриває тіло.

• Не робити татуювання, манікюр та інші салонні послуги у закладах, які не викликають довіри. Річ у тім, що через кров передаються небезпечні хвороби: ВІЛ, гепатит B та С. Вони передаються також статевим шляхом, тому варто пам’ятати про контрацепцію.

• Якщо не впевнені в якості прибирання в готелі, варто продезінфікувати вимикачі та ручки дверей. Пульт від телевізора краще відразу помістити в поліетиленовий пакет. Варто не забувати регулярно мити руки та дезінфікувати свій мобільний телефон.

• Овочі та фрукти краще не лише мити, а ще й чистити, якщо є сумніви щодо якості води.

• Бути обережним з вуличною їжею, особливо з морепродуктами. Наприклад, рифова риба може містити сигуатоксин (токсин деяких водоростей, які живуть біля рифів і якими харчується риба). Уникати страв із недостатньою термічною обробкою — стейк з кров’ю, яйця-пашот, шашлик.

• Джетлаг — нормальна реакція організму на різку зміну часового поясу, але до цього стану можна підготуватися, щоб він швидше минув. Перед перельотом варто достатньо відпочивати, почати поступово підлаштовуватися під новий режим та розслаблятися перед тим, як лягти спати.

Нагадаємо, найбільш популярними країнами для літнього відпочинку залишаються традиційні напрямки – Туреччина та Єгипет.