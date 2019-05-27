Украинцам посоветовали, как уберечься от болезней во время отпуска

Так, наиболее распространенными угрозами в путешествии являются:

• "диарея путешественника";

• насекомые;

• дикие животные.

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"Диарею путешественников" могут повлечь новая пища, вода и окружающей среды, точнее микроорганизмы, которые в них содержатся. Наиболее распространенными причинами "диареи путешественников" является энтеротоксигенные штаммы кишечной палочки, кампилобактерии или вирусы. Часто местные жители не испытывают существенного негативного влияния этих микроорганизмов, в том числе патогенных, ведь приспособлены уже к ним, объяснила Супрун.

Насекомые, в частности комары, клещи и некоторые мухи, также представляют опасность для туристов.

"Они могут переносить опасные болезни: малярию, вирус Зика, лейшманиоз, болезнь Лайма, клещевой энцефалит, японский энцефалит, желтую лихорадку, сонную болезнь, вирус Чикунгунью", - предупредила и.о. министра.

Дикие животные - природный резервуар возбудителей многих болезней, отметила Супрун. Они могут быть заражены бешенством или переносить чуму, птичий грипп, вирусы Марбург и Эбола.

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Кроме того, Супрун предоставила список правил для соблюдения во время отпуска:

• Планируя поездку, стоит узнать о возможных инфекционных рисках, характерные для этого региона.

• Уточнить у врача, не нужно ли сделать дополнительные прививки. Не лишним будет позаботиться о медицинском страховании - оно может помочь в критической ситуации. Стараться избегать больных людей, прибыв в новую страну.

• Перечень необходимых медикаментов зависит не только от состояния здоровья, но и от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране или регионе, где планируется отпуск. Стоит взять с собой обезболивающие, антисептик и средство для защиты от солнца.

• Пить только воду в бутылках. Если такой возможности нет - воду нужно кипятить.

• Не глотать воду в бассейне. Опросы Американского совета по вопросам качества воды и здоровья свидетельствует, что более половины людей не принимают душ перед тем, как зайти в бассейн. Каждый четвертый признался, что хоть раз ходил в туалет, не выходя из бассейна. 17% опрошенных признали, что диарея не остановит их от пользования бассейном.

• Внимательно читать предупредительные таблички, соблюдать законы и правила - они могут уберечь, например, от ядовитых пауков или змей.

• Держаться на расстоянии от животных, особенно диких. Не кормить их с рук.

• Позаботиться о защите от насекомых, змей и клещей. Планируя отдых на природе, выбирать одежду, максимально закрывающую тело.

• Не делать татуировки, маникюр и другие салонные услуги в учреждениях, которые не вызывают доверия. Дело в том, что через кровь передаются опасные болезни: ВИЧ, гепатит B и С. Они передаются также половым путем, поэтому стоит помнить о контрацепции.

• Если не уверены в качестве уборка в гостинице, нужно продезинфицировать выключатели и ручки дверей. Пульт от телевизора лучше сразу поместить в полиэтиленовый пакет. Следует не забывать регулярно мыть руки и дезинфицировать свой мобильный телефон.

• Овощи и фрукты лучше не только мыть, но и чистить, если есть сомнения относительно качества воды.

• Быть осторожным с уличной едой, особенно с морепродуктами. Например, рифовая рыба может содержать сигуатоксин (токсин некоторых водорослей, которые живут у рифов и которыми питается рыба). Избегать блюд с недостаточной термической обработкой - стейк с кровью, яйца-пашот, шашлык.

• Джетлаг - нормальная реакция организма на резкое изменение часового пояса, но к этому состоянию можно подготовиться, чтобы он быстрее прошел. Перед перелетом стоит достаточно отдыхать, начать постепенно подстраиваться под новый режим и расслабляться перед тем, как лечь спать.

Напомним, наиболее популярными странами для летнего отдыха остаются традиционные направления - Турция и Египет.