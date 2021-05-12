Українцям обіцяють до 30 градусів тепла з наступного тижня

Деталі

Дощова погода затримається в Україні і очікується й на початку наступного тижня. Різнитимуться лише регіони, де прогнозуються опади. Так, завтра, 13 травня, вночі на Закарпатті, в Карпатах, східних та північно-східних областях, вдень в західній частині короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, на Закарпатті до 12° тепла; вдень 14-19°, у східних та південно-східних областях 19-24°.

Уже 14-15 травня невеликі короткочасні дощі, місцями грози - у західних, північних та більшості центральних областей, на решті території без істотних опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 18-23°, у східних та місцями південних областях 24-29°.

16 травня у західних областях, вдень і у південній частині та центральних областях, 17 травня на Правобережжі України, короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Температура вночі 10-16°, у західних областях 16 травня 5-10°, 17 травня 9-14°; вдень 21-27°, 17 травня на південному сході та сході країни місцями до 30°.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.