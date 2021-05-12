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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 53986 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцам обещают до 30 градусов тепла со следующей недели

Киев • УНН

 • 25345 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украине начало следующей недели будет сопровождаться температурой до 30 градусов тепла, впрочем, дожди задержатся. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Украинцам обещают до 30 градусов тепла со следующей недели

Детали

Дождливая погода задержится в Украине и ожидается и в начале следующей недели. Разниться будут только регионы, где прогнозируются осадки. Так, завтра, 13 мая, ночью на Закарпатье, в Карпатах, восточных и северо-восточных областях, днем в западной части кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, на Закарпатье до 12° тепла; днем 14-19°, в восточных и юго-восточных областях 19-24°.

Уже 14-15 мая небольшие кратковременные дожди, местами грозы - в западных, северных и большинстве центральных областей, на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°; днем 18-23°, в восточных и местами южных областях 24-29°.

16 мая в западных областях, днем и в южной части и центральных областях, 17 мая на Правобережье Украины, кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Температура ночью 10-16°, в западных областях 16 мая 5-10°, 17 мая 9-14°; днем 21-27°, 17 мая на юго-востоке и востоке страны местами до 30°.

Добавим

Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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