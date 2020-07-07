Українцям найближчим часом не слід очікувати на дозвіл подорожувати до ЄС - Кулеба

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Україна останнім часом мала негативний приріст захворюваності на COVID-19. Це один із критеріїв, які враховує Євросоюз, приймаючи рішення включення держави до списку третіх країн, жителям яких дозволено в'їжджати на територію ЄС. Про це під час онлайн-брифінгу сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"У нас останніми днями була негативна статистика у прирості захворювання (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.), а це один із критеріїв, на які зважає Європейський Союз під час ухвалення рішень (про включення до "зеленого списку" країн – ред.). Тобто не лише середня цифра на 100 тис. населення, але і динаміка приросту за останній час. Тому я не очікую, що наступного тижня це рішення буде переглянуто", - сказав Кулеба.

З його слів, МЗС буде надалі працювати з європейськими колегами для того, щоб, щойно Україна відповідатиме необхідним показникам, одразу отримати "зелене світло" на в’їзд від ЄС.

"Ключові критерії – це кількість хворих на 100 тис. населення: має дорівнювати або бути меншою середньому показнику, аналогічному в Європейському Союзі. Станом на минулий тиждень - він був 16 хворих на 100 тисяч. Другий важливий критерій – динаміка захворювань за останній час. Є й інші критерії. Такі як взаємність, тобто ЄС впускатиме до себе громадян тих країн, які пускають до себе громадян-членів ЄС", - додав міністр.

Як повідомлялося в УНН, Рада Європи рекомендувала з 1 липня відкрити зовнішні кордони Євросоюзу для 14 країн. України в зазначеному списку країн немає.

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