Українцям хочуть збільшити пенсії за гроші меценатів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні планують дозволити меценатам адресно перераховувати гроші на збільшення пенсій конкретному пенсіонеру. Про це в ефірі національного телемарафону заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, пише УНН.
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"Ми пропонуємо таку меценатську діяльність щодо наших пенсіонерів і пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями, адресно перерахувати кошти на збільшення пенсії конкретному пенсіонеру. Такого раніше не було", - повідомила міністр.
Деталі
Жолнович сподівається, що такий законопроект "швидко буде ухвалено". Наразі він проходить комітети у Верховній Раді.
Доповнення
Міністерство соціальної політики анонсувало закінчення впровадження системи базового пенсійного доходу. Так, в жовтні 2022 року доплати розширять на громадян віком 70+, а до кінця 2023 року планують запровадити доплати пенсіонерам віком від 65 років.