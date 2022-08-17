Украинцам хотят увеличить пенсии за деньги меценатов

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"Мы предлагаем такую ​​меценатскую деятельность в отношении наших пенсионеров и предлагаем людям, готовым поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями, адресно перечислить средства на увеличение пенсии конкретному пенсионеру. Такого раньше не было", - сообщила министр.

Детали

Жолнович надеется, что такой законопроект "скоро будет принят". В настоящее время он проходит комитеты в Верховной Раде.

Дополнение

Министерство социальной политики анонсировало окончание внедрения системы базового пенсионного дохода. Так, в октябре 2022 года доплаты расширят на граждан в возрасте 70+, а до конца 2023-го планируют ввести доплаты пенсионерам в возрасте от 65 лет.