Українцям дозволили змінити виборчу адресу онлайн

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Центральна виборча комісія запустила е-сервіс для зміни виборчої адреси онлайн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"До 9 вересня кожен українець, який постійно проживає не за місцем реєстрації (в тому числі внутрішньо переміщені особи), зможе змінити місце голосування онлайн. Так, усі українці зможуть проголосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання", - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб змінити виборчу адресу, як вказано, потрібно подати заяву через особистий кабінет виборця. А також підвантажити один з документів:

  • довідка ВПО
  • договір оренди житла
  • документ про право власності на житло
  • документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за певною адресою
  • документ, що засвідчує перебування у шлюбі або у родинних відносинах із особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою
  • документ, який засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою

Ідентифікація на сторінці сервісів Держреєстру виборців та підпис заяви здійснюються за допомогою електронного підпису.

"Важливо, що зазначена виборча адреса буде визначена як постійна та не підлягає повторній зміні протягом наступних 6 місяців", - додали у Мінцифри.

Подати заяву можна за посиланням.

Нагадаємо, з 1 липня можна змінити виборчу адресу

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